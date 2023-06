Francuzi są pewni, to nowy trener PSG. Niedawny selekcjoner

Nadchodzące lato może oznaczać sporą rewolucję w Paryżu. W klubie nie ma już Lionela Messiego, który opuścił Parc des Princes po wypełnieniu swojego kontraktu, by przenieść się do Interu Miami. Niespodziewanie na klub spadła także medialna deklaracja Kyliana Mbappe , który zapowiedział, że nie skorzysta z opcji przedłużenia wygasającego w 2024 roku kontraktu. Niejasna jest także sytuacja Neymara, który w minionych miesiącach sporo stracił w oczach kibiców PSG. Do tego wszystkiego dochodzi także sprawa szkoleniowca pierwszego zespołu.