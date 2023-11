Marcin Bułka i jego OGC Nice przeżywają fantastyczne chwile . Polski golkiper w dalszym ciągu śrubuje genialną serię czystych kont, stając się jednym z najbardziej ekscytujących zawodników na Starym Kontynencie. Jak można się domyślać, jego osiągnięcia są doceniane nie tylko we Francji, ale również poza jej granicami. Postawa 24-latka nie umknęła uwadze największych potęg światowego futbolu , które już niebawem staną do walki o jego podpis.

Choć na ten moment reprezentant Polski jest jednym z najlepszych golkiperów świata, to nie zaprząta sobie głowy wszelkimi plotkami transferowymi, a także pochwałami, które już od dłuższego czasu pojawiają się pod jego adresem. W wielu wywiadach podkreślał, że najważniejsza jest dla niego gra w Nicei, bo chce spłacić dług wdzięczności za okazane zaufanie, a także to, że to właśnie w tym klubie otrzymał prawdziwą szansę na regularną grę.