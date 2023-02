Paris Saint-Germain przegrało z Bayernem Monachium 0:1 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze z Parc des Princes za trzy tygodnie będą musieli odrabiać straty na Allianz Arenie w Monachium, jeśli myślą o awansie do najlepszej ósemki rozgrywek. Jedynego gola strzelił Kingsley Coman. "Les Parisiens" przez niemal cały mecz oczekiwali na rywali na swojej połowie, dochodząc mocniej do głosu dopiero w ostatnich 20 minutach.

"To nie jest projekt, który nam sprzedawano jako zespół złożony z gwiazd z ofensywnym nastawieniem. PSG do bramki Comana niemal wyłącznie się broniło, wchodząc w pole karne rywali w 14. minucie i oddając jeden strzał do przerwy. Galtier wybrał taktykę, by skontrować mocne strony Bayernu, a nie wykorzystać słabe. To trochę smutne, że jedynym pomysłem Paryża na boisku jest czekanie na cud. Do tego dochodzi słabość defensywna, ale gdzie szukać mocnych stron?" - pyta retorycznie dziennik.