Paris Saint-Germain po raz. 13. w historii zdobyło Puchar Francji. W finale pokonało Saint-Etienne 1-0. Paryżanie stracili jednak Kyliana Mbappe, który po brutalnym faulu zszedł z boiska z płaczem w 30. minucie spotkania. Pod znakiem zapytania stoi występ w sierpniowym turnieju finałowym Ligi Mistrzów.

Pierwszy po 137 dniach oficjalny mecz we Francji miał punkt zwrotny w 26. minucie spotkania. Rozpędzonego napastnika PSG, mistrza świata z 2018 roku, brutalnym faulem zatrzymał kapitan Saint-Etienne Loic Perrin. Mbappe upadł na ziemię, a jego prawa stopa wykręciła się w nienaturalny sposób.

Zdarzenie wywołało kilkuminutowe zamieszanie na boisku Stade de France. Zaczęły się przepychanki między piłkarzami obu drużyn. Omal nie doszło do rękoczynów. Gracze paryżan byli oburzeni brutalnością faulu. Zawodnicy Saint-Etienne stanęli w obronie swojego kapitana.

Sędzia po tej jednej akcji ukarał żółtymi kartkami pięciu zawodników (trzech z Saint-Etienne) i dwóch z PSG oraz rezerwowego paryżan Marco Verattiego. Po chwili zdecydował się obejrzeć faul na monitorze. Po emisji nie miał wątpliwości. Ukarał Perrina czerwoną kartką.

Mbappe był opatrywany na boisku przez kilka minut. Opuścił murawę ze łzami w oczach. Zastąpił go Pablo Sarabia. W czasie meczu klub nie podał komunikatu o stanie zdrowia gwiazdy reprezentacji Francji. Ale 21-letni napastnik wyszedł po spotkaniu o kulach na ceremonię wręczenia trofeum.

Najlepszy strzelec tego sezonu w paryskim zespole zdążył się zapisać w statystykach spotkania. To on wypracował jedyną bramkę meczu, którą w 14. minucie strzelił Neymar. Mimo wielu okazji, jakie mieli grający z przewagą jednego zawodnika paryżanie, mecz zakończył się wynikiem 1-0.

To drugie trofeum PSG w tym sezonie. Mimo że sezon ligowy we Francji nie został dokończony zdobyli mistrzostwo kraju. Za tydzień zagrają w finale Pucharu Ligi z Olympique Lyon. Ale celem numer 1 dla PSG jest wygranie turnieju Ligi Mistrzów, który odbędzie się w sierpniu w Lizbonie. Bez Kyliana Mbappe może być to nierealne.

Finał Pucharu Francji:

Paris Saint-Germain - Saint-Etienne 1-0 (1-0)

Bramka: Neymar (14.).

Olgierd Kwiatkowski