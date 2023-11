Fenomenalna passa Polaka, znów zaczarował bramkę. Probierz już na niego czeka

Marcin Bułka, bramkarz OGC Nice powołany na listopadowe zgrupowanie do reprezentacji Polski, nie schodzi z mistrzowskiego pułapu. Tym razem nie pozwolił się pokonać w wyjazdowej potyczce z HSC Montpellier, zakończonej bezbramkowym remisem. Dla Polaka to już dziewiątym mecz w tym sezonie z czystym kontem. Po dzisiejszym remisie jego drużyna zachowała pozycję lidera, zwiększając przewagę nad drugim w tabeli Paris SG do dwóch punktów.