PSG pokonało FC Metz 3-1 i powróciło na fotel lidera Ligue 1. Paryżanie nie dali szans rywalowi, choć na początku drugiej połowy Metz zdołało postraszyć faworyta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. PSG - Bayern. Eksperci analizują mecz (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Piłkarze PSG nadal walczą o mistrzostwo Francji. Do końca sezonu Ligue 1 zostało jedynie pięć kolejek, a ekipa z Paryża nadal rywalizuje z Lille. Starcie z niżej notowanym FC Metz było zatem idealną okazją na - choć chwilowe - objęcie prowadzenia w tabeli ligi francuskiej.



Paryżanie bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie i już w 4. minucie objęli prowadzenie. Ander Herrera zagrał świetną piłkę z głębi boiska, a dopadł do niej Kylian Mbappe. Reprezentant Francji opanował futbolówkę i pewnym uderzeniem pokonał Alexandre'a Oukidja.



Reklama

Na kolejną bramkę musieliśmy poczekać dopiero do drugiej połowy. Tuż po jej rozpoczęciu Farid Boulaya dograł futbolówkę w pole karne, a Fabien Centonze głową umieścił ją w siatce.



Gospodarze nie nacieszyli się jednak zbyt długo z prowadzenia. W 59. minucie Mbappe popisał się efektownym uderzeniem z dystansu, po którym futbolówka zatrzepotała się w siatce.



Wynik starcia w samej końcowe ustanowił Mauro Icardi. Napastnik został sfaulowany przez Dylana Bronna i sędzia bez zawahania wskazał na "jedenastkę". Argentyńczyk podszedł do piłki i zamienił stały fragment gry na gola.



PSG wskoczyło na fotel lidera Ligue 1. Paryżanie czekają teraz na rezultat spotkania Lille, które ma szansę wyprzedzić ekipę PSG, jeżeli wygra z Olympique Lyon.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA



34. kolejka Francja - Ligue 1

2021-04-24 17:00 | Stadion: Stade Saint-Symphorien | Arbiter: Willy Delajod FC Metz Paris Saint-Germain FC 1 3 DO PRZERWY 0-1 F. Centonze 46' K. Mbappé 4',59' M. Icardi 89'

1 3 FC Metz Paris Saint-Germain FC Oukidja Bronn Boye Kouyaté Centonze Sarr Angban Delaine Boulaya Maïga Leya Iseka Navas Florenzi Kehrer Kimpembe Kurzawa Herrera Verratti Paredes Sarabia Mbappé 2 Neymar SKŁADY FC Metz Paris Saint-Germain FC Alexandre Oukidja Keylor Navas Dylan Bronn Alessandro Florenzi John Boye Thilo Kehrer Boubakar Kouyaté Presnel Kimpembe 46′ 46′ Fabien Centonze 60′ 60′ 64′ 64′ Layvin Kurzawa Pape Matar Sarr 79′ 79′ Ander Herrera Agüera 15′ 15′ 68′ 68′ Victorien Angban 37′ 37′ Marco Verratti 87′ 87′ Thomas Delaine Leandro Daniel Paredes 87′ 87′ Farid Boulaya 65′ 65′ Pablo Sarabia García 87′ 87′ Digbo G'nampa Habib Maïga 4′, 59′ 4′, 59′ 58′ 58′ 87′ 87′ Kylian Mbappé 68′ 68′ Aaron Leya Iseka 81′ 81′ . Neymar REZERWOWI Marc-Aurèle Caillard Sergio Rico 87′ 87′ Matthieu Udol 64′ 64′ Mitchel Bakker Mamadou Fofana Colin Dagba Youssef Maziz Luis Helio Pereira Danilo 68′ 68′ Kevin N'Doram 65′ 65′ Angel Di Maria 87′ 87′ Papa Ndiaga Yade 87′ 87′ Julian Draxler 87′ 87′ Vágner José Dias Gonçalves Idrissa Gana Gueye Mamadou Lamine Gueye 81′ 81′ 89′ (k.) 89′ (k.) Mauro Emanuel Icardi Rivero 68′ 68′ Ibrahima Niane Moise Bioty Kean

STATYSTYKI FC Metz Paris Saint-Germain FC 1 3 Posiadanie piłki 33,3% 66,7% Strzały 8 22 Strzały na bramkę 4 11 Rzuty rożne 1 9 Faule 12 12