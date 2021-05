Co to była za końcówka meczu! Po dwóch bramkach w doliczonym czasie gry starcie FC Metz z Olympique Marsylia zakończyło się remisem 1-1. Dwukrotnie interweniował system VAR i sędzia podyktował dwa rzuty karne, w tym jeden... po wcześniejszym zakończeniu meczu.

Piłkarze Marsylii w ostatniej kolejce Ligue 1 stanęli przed zadaniem utrzymania 5. miejsca, dającego im grę w Lidze Europy. To był cel, który na początku swojej pracy wskazał Jorge Sampaoli i udało mu się go zrealizować.



W pierwszej połowie zdecydowanie brakowało jednak zaangażowania po stronie obu ekip. Gra była bardzo rwana i zdecydowanie brakowało w niej konkretów. Arkadiusz Milik kilkukrotnie próbował urywać się defensywie rywali, jednak jego klubowi koledzy nie ułatwiali mu zadania.



Także gospodarze bardzo niemrawo atakowali i bezbramkowy remis odpowiadał boiskowym wydarzeniom.



Druga część gry mogła się rozpocząć o wiele lepiej dla Marsylii. Jordan Amavi został sfaulowany nieopodal pola karnego Metz i sędzia odgwizdał rzut wolny. Do piłki podszedł Milik i oddał dobry strzał, lecz równie efektownie obronił Alexandre Oukidja.



Obraz gry nie zmieniał się. Goście przeważali, jednak nadal w grze brakowało skuteczności. Dobrych sytuacji po akcji indywidualnych w końcówce starcia nie wykorzystali Pol Lirola oraz Yuto Nagatomo.



FC Metz - Olympique Marsylia. Szalona końcówka meczu! Kolejny gol Milika

O ile w regulaminowym czasie działo się bardzo niewiele, to doliczony czas gry był pełen zwrotów akcji. Najpierw system VAR zmienił decyzję sędziego z karnego na rzut wolny. Dimitri Payet trącił jednak piłkę ręką będąc w murze po uderzeniu ze stałego fragmentu gry.



Arbiter zdecydował się na podyktowanie karnego... po interwencji systemu VAR. Do piłki podszedł Farid Boulaya i pewnie dopełnił formalności. Sędzia po chwili zakończył mecz, lecz... ponownie interweniował system VAR!



Alvaro został sfaulowany w polu karnym rywala i sędzia podyktował kolejną "jedenastkę"! Naprzeciw bramkarza Metz stanął Milik i wpakował piłkę do siatki, a starcie zakończyło się remisem!



38. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-23 21:00 | Stadion: Stade Saint-Symphorien | Arbiter: Hakim Ben El Hadj FC Metz Olympique Marsylia 1 1 DO PRZERWY 0-0 F. Boulaya 90' A. Milik 90'

1 1 FC Metz Olympique Marsylia Oukidja Centonze Bronn Boye Delaine Maïga Sarr N'Doram Boulaya Ambrose Yade Mandanda Balerdi Rossa Ćaleta-Car González Gueye Lirola Amavi Kamara Payet Milik Benedetto SKŁADY FC Metz Olympique Marsylia Alexandre Oukidja Steve Mandanda Fabien Centonze Leonardo Julián Balerdi Rossa 37′ 37′ Dylan Bronn Duje Caleta-Car John Boye Álvaro González Soberón 90′ 90′ Thomas Delaine Pape Alassane Gueye Digbo G'nampa Habib Maïga 71′ 71′ 88′ 88′ Pol Mikel Lirola Kosok 42′ 42′ Pape Matar Sarr 67′ 67′ Jordan Amavi Kevin N'Doram Boubacar Kamara 90′ (k.) 90′ (k.) Farid Boulaya 90′ 90′ Dimitri Payet 54′ 54′ 78′ 78′ Thierry Ambrose 90′ (k.) 90′ (k.) Arkadiusz Milik 78′ 78′ Papa Ndiaga Yade 72′ 72′ Darío Ismael Benedetto REZERWOWI Marc-Aurèle Caillard Yohann Pelé Ernest Boahene Aaron Nassur Kamardin Boubakar Kouyaté 67′ 67′ Yuto Nagatomo 90′ 90′ Matthieu Udol Lucas Perrin Mamadou Fofana Ugo Bertelli Youssef Maziz Jules Olivier Ntcham Boubacar Traoré Valentin Rongier 78′ 78′ Vágner José Dias Gonçalves 88′ 88′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 78′ 78′ Mamadou Lamine Gueye 72′ 72′ Luis Henrique Tomaz de Lima

STATYSTYKI FC Metz Olympique Marsylia 1 1 Posiadanie piłki 35,5% 64,5% Strzały 7 9 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 1 10 Faule 14 9 Spalone 1 1