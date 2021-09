Paulo Sousa wielokrotnie podkreślał, jak dużą stratą dla reprezentacji Polski jest absencja Arkadiusza Milika. 27-latek nie pojechał na Euro 2020 w wyniku kontuzji odniesionej w ostatnim meczu ubiegłego sezonu we Francji.



Początkowo wydawało się, że uraz nie jest poważny, lecz piłkarz wiąż nie powrócił do gry. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie będziemy mieli okazji, by zobaczyć go na boisku.



Jeszcze w sierpniu pojawiły się doniesienia, że Milik będzie mógł zanotować swój premierowy występ w tym sezonie w pierwszej połowie września. Okazuje się jednak, że była to zbyt optymistyczna prognoza.





Kiedy Arkadiusz Milik wróci na boisko?

Jak poinformował francuski portal Laprovence.com, powrót do odpowiedniej formy może zająć Polakowi jeszcze miesiąc. Działacze Olympique Marsylia zamierzają uważać, by uraz naszego reprezentanta nie odnowił się, dlatego w jego przypadku chcą uniknąć pośpiechu.



Piłkarze z Marsylii nieźle rozpoczęli sezon. W trzech pierwszych kolejkach zdobyli siedem punktów i zajmują piąte miejsce w tabeli Ligue 1.



TB