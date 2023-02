Fatalne wieści dla gwiazdora PSG. Spełnia się pesymistyczny scenariusz

Brazylijczyk źle postawił stopę na murawie, przez co wykręciła mu się ona do zewnątrz w kostce. Nie było mowy o kontynuowaniu gry - w 51. minucie wszedł za niego Hugo Ekitike. Ostatecznie paryżanie wygrali starcie z mistrzem Francji z 2021 roku 4:3, choć przegrywali 2:3.

Neymar wypada na dłużej. Powinien opuścić szlagier z Bayernem

Drugie starcie z Bawarczykami w Champions League piłkarze z Paryża rozegrają już 8 marca. Przylot Brazylijczyka do Niemiec jest więc bardzo mało prawdopodobny. To wielkie osłabienie zespołu Christophe'a Galtiera, który przecież musi odrabiać jednobramkową stratę. To zadanie będą musieli wziąć na swoje barki Kylian Mbappe i Lionel Messi.