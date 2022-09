Faraonowy kontrakt Mbappe w Paryżu. "New York Times" ujawnia

Mbappe potwierdził w wywiadzie dla "New York Times", że prezydent Francji Emmanuel Macron namawiał go do pozostania w PSG. - Nigdy nie przypuszczałem, że będę rozmawiał z prezydentem o mojej przyszłości. O rozwoju mojej kariery. To jakieś szaleństwo, prawdziwe szaleństwo - powiedział piłkarz amerykańskiemu dziennikowi. I dodał, że Macron mu powiedział: - Chciałbym, żebyś został, bo to ważne dla kraju.

Reklama

Mbappe zagra kiedyś w Realu Madryt?

- Masz czas, żeby odejść. Zostań w Paryżu jeszcze trochę - przekonywał prezydent Francji. Mbappe odpowiedział: - Oczywiście.

- Jeśli prezydent mówi ci takie rzeczy, to ma to znaczenie - dodał Mbappe w wywiadzie. Stwierdził jednak potem, że największy wpływ na jego decyzje mają rodzice. Dał też do zrozumienia, że nie wyklucza przenosin do Realu Madryt za trzy lata. - Nigdy tam nie grałem, ale przyjmowano mnie jakby tam był mój dom - powiedział w wywiadzie.

Mbappe: - Nie zostałem w Paryżu dla pieniędzy

"New York Times" podał też kwoty, które skłoniły Mbappe do pozostania w Paryżu. 83 mln euro za każdy z trzech sezonów w PSG, plus premia 125 mln, gdyby zdecydował się przedłużyć kontrakt po raz kolejny. - Nie zostałem w Paryżu dla pieniędzy - mówi piłkarz w "New York Times". - Pieniądze dostałbym wszędzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Cracovia podpisała nowy kontrakt z Rakoczym. WIDEO INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

Mbappe szczerze o relacjach z Neymarem

To z nią spotyka się Kylian Mbappe? Media nie mają wątpliwości