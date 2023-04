Ex-gwiazdor brutalnie o PSG. Gwizdy na Messiego nazwał "obrazą dla futbolu"

W niedzielę na Parc des Princes zespół Paris Saint-Germain rywalizował z ekipą Olympique Lyon. Gdy spiker czytał składy obu zespołów i wymienił nazwisko Lionela Messiego, kibice zgromadzeni na trybunach zaczęli gwizdać i buczeć. Fani PSG nie są zadowoleni z formy Argentyńczyka, ale też z tego, że nie deklaruje się jasno, co do swojej przyszłości. Nie milkną bowiem sygnały, że mógłby wrócić do FC Barcelony.