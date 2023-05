Red Star to paryski klub, który gra właśnie w trzeciej lidze. Jest tam trzeci w tabeli za Concarneau czy USL Dunkierka. Eric Cantona to zawodnik związany z Marsylią, korzeniami tkwiący w Olympique Marsylia, w stałej opozycji do Paris St. Germain. W rozmowie z "Le Parisien" mówi jednak, że nie w tym rzecz. On uważa, że obecne PSG to symbol utraty duszy przez francuski futbol.