Enrique postawił ultimatum PSG. Klub musi pozbyć się jednego człowieka

Nad Sekwaną próbowano wielu różnych rozwiązań również w kontekście trenerskim. W ostatnim sezonie pieczę nad gwiazdami sprawował Christophe Galtier , który w 2021 roku... zdetronizował PSG, sensacyjnie zdobywając tytuł z Lille . Na krajowym podwórku sukces powtórzył i w Paryżu, tyle że to nikogo w klubie nie satysfakcjonuje . Obecnie Galtier przebywa wraz ze swoim synem w areszcie po tym, jak zarzucono im dyskryminację na tle rasowym i religijnym.

Luis Enrique postawił ultimatum PSG

Nowym trenerem PSG ma zostać Luis Enrique . Francuska prasa od kilku tygodni jest przekonana, że klub doszedł już do porozumienia z Hiszpanem, choć wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia.

To nie przeszkadza jednak w tym, aby doszło do pierwszych spięć, które w Paryżu są przecież na porządku dziennym.

Enrique nie widzi w swoim sztabie miejsca dla Joao Sacramento. Portugalczyk był asystentem Galtiera, ale "Lucho" nie wyobraża sobie współpracy z nim . Ich wizje futbolu mają się znacznie różnić, a angielski "The Sun" dodał, że kompetencje Sacramento podważali też niektórzy gracze Tottenhamu , którzy mieli okazję spotkać się z nim podczas nieudanej kadencji Jose Mourinho .

Tymczasem zwolennikiem pozostania Portugalczyka w klubie jest dyrektor sportowy Luis Campos. Starał się on forsować to rozwiązanie, ale według "Le Parisien" ostatecznie Enrique dopnie swego i paryżanie pożegnają się z Sacramento. Hiszpan ma natomiast zabrać ze sobą nad Sekwanę byłego głównego analityka reprezentacji Hiszpanii Aitora Unzue, byłego fizjoterapeutę Rafela Pola, analityka wideo Isidro Ramona, a do tego Pedro Gomeza i Alberto Piernasa, którzy zasilą sztab medyczny.