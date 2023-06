W ostatnich dniach znów głośno zrobiło się o możliwej "bombie transferowej", jaką stanowiłyby ewentualne przenosiny Kyliana Mbappe z PSG do Realu Madryt. Głos w tej sprawie zabrał nawet Emmanuel Macron. Prezydent Francji stwierdził, że nie wie nic na temat obecnej sytuacji gwiazdy "Trójkolorowych", lecz będzie naciskał na to, by 24-latek pozostał w Paryżu. Macron odegrał już jedną z głównych ról przy ostatniej prolongacie kontraktu Mbappe.