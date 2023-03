Leo Messi prawdopodobnie nigdy nie przeprowadziłby się do Paryża, gdyby nie skomplikowana sytuacja budżetowa FC Barcelona - to właśnie z jej powodu Argentyńczyk latem 2021 roku musiał opuścić "Blaugranę" i poszukać sobie nowych wyzwań poza Hiszpanią.

Leo Messi wciąż nie przedłużył umowy z PSG. Przyszedł czas na interwencję... emira Kataru

W końcu pięścią w stół postanowił uderzyć sam emir Kataru - to przecież fundusz z jego kraju dzieli i rządzi w PSG . Władca bliskowschodniego państwa, zdaniem katalońskiego "Sportu", ma osobiście naciskać na jak najszybsze przedstawienie Messiemu kolejnej oferty - jego ambicją jest to, by Argentyńczyk zakończył karierę w zespole z Paryża.

To, co Paris Saint-Germain może obiecać piłkarzowi, to bez wątpienia ogromne pieniądze - na tym jednak jemu samemu ma zależeć zdecydowanie mniej niż na tym, by zdobywać kolejne trofea - w domyśle te europejskie. Tymczasem PSG może zagwarantować na razie jedynie sukcesy na krajowym podwórku, a kształt "nowego projektu" wciąż pozostaje niejasny...