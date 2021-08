Eduardo Camavinga zmieni klub? Giganci ustawiają się w kolejce

Ligue 1

18-letni Eduardo Camavinga postrzegany jest we Francji jako wielki talent i wszystko wskazuje na to, że niebawem czeka go zmiana drużyny. Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, szanse na to, że środkowy pomocnik opuści Stade Rennais jeszcze w tym okienku są całkiem realne. Trwa "otwarty wyścig" o gracza - wszystko zależy od ofert złożonych przez kluby w najbliższych dniach.

