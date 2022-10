Dziennikarz nie wytrzymał na spotkaniu z Messim. Nietypowy obrazek

W Argentynie Lionel Messi traktowany jest niemal z nabożną czcią. I choć nie jest to aż taki kult jak w przypadku Diego Maradony, to jednak gwiazdor PSG ma specjalny status w swoim kraju. O tym, jak bardzo jest tam uwielbiany, można przekonać się choćby patrząc na to, jak wyglądał jego wywiad z jednym z argentyńskich dziennikarzy.

Zdjęcie Lionel Messi / FRANCK FIFE / AFP