Jego OGC Nice jest wiceliderem tabeli po siedemnastu kolejkach. Na koncie na 35 punktów, ma dwa "oczka" zapasu nad AS Monaco , a traci pięć do prowadzącego PSG . To właśnie obrońcy tytułu z Parc des Princes zdominowali głosowanie fanów - znalazło się ich aż sześciu, na czele z Kylianem Mbappe. Niektórzy użytkownicy platformy X dzielili się swoimi zastrzeżeniami, zarzucając głosującym, że pozwolili na siebie wpłynąć marketingowi mistrzów Francji.

Najlepsza jedenastka rundy "jesiennej" Ligue 1 według kibiców:

Przypomnijmy, że 21 listopada Bułka wreszcie zadebiutował w reprezentacji Polski w sparingu z Łotwą na PGE Narodowym. - Byłem gotowy do gry. Wiedziałem, że jestem w formie. Czuję motywację. Czekałem na ten debiut i to się stało faktem. To jeden z wielu meczów, ale jednak najważniejszy. Czekałem na to trochę dłużej, niż się spodziewałem. To mnie zaprowadziło tutaj. Miałem okazję do debiutu na Stadionie Narodowym przed swoją rodziną. Jestem z tego dumny i czekam na kolejne występy - mówił po tamtym spotkaniu, cytowany przez Polsatsport.pl.