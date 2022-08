Duży transfer w lidze francuskiej! Kat Polaków oficjalnie w PSG

Sanches jest dobrze znany polskim kibicom z ćwierćfinału Euro 2016. Strzelił wtedy wyrównującego gola, a Polacy ostatecznie odpadli po serii rzutów karnych.

Później jednak jego kariera nie potoczyła się tak, jakby sobie tego życzył. Co prawa przeszedł do Bayernu Monachium, ale tam się nie przebił i został wypożyczony do Swansea.

Reklama

Odbudował się dopiero w Lille, do którego trafił w 2019 roku. W ciągu trzech sezonów rozegrał 90 meczów i strzelił sześć goli. W 2021 roku sięgnął też po mistrzostwo Francji i Superpuchar Francji.

Jego dobra postawa została dostrzeżona przez czołowe europejskie kluby i Sanches opuści Lille. O Portugalczyka długo walczył Milan, ale ostatecznie piłkarz przeniesie się do obecnego mistrza Francji - PSG. Kontrakt Sanchesa z klubem będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.