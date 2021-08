Piłkarze z Marsylii przystąpili do nowego sezonu bez Arkadiusza Milika w składzie. Reprezentant Polski niedawno powrócił dopiero do treningów po kontuzji, której nabawił się pod koniec poprzedniego sezonu.



Na drodze podopiecznych Jorge Sampaoliego stanęło Montpellier i ekipa z Lazurowego Wybrzeża bardzo szybko wpakowała piłkę do siatki. Stało się to już w 3. minucie, jednak bramka Dimitriego Payeta nie została uznana, z powodu spalonego.



Niewykorzystana okazja zemściła się pod koniec pierwszej połowy. W 30. minucie pechową interwencję zaliczył Luan Peres i umieścił futbolówkę we własnej bramce.





Montpellier - Olympique Marsylia. Piękny gol Gaetana Laborde

Montpellier poszło za ciosem i podwyższyło wynik spotkania po niespełna czterech minutach. Gaetan Laborde popisał się kapitalnym uderzeniem z rogu pola karnego i pokonał bezradnego Steve'a Mandandę.



Sytuacja drużyna gości była bardzo ciężka, jednak "OM" wierzyło do końca i rozpoczęło proces odrabiania strat. W 68. minucie Konrad de la Fuente minął dwóch rywali i zagrał wzdłuż linii bramkowej, a Cengiz Uender dopełnił formalności.



Piłkarze ekipy gości doprowadzili do remisu kilka chwil później. Payet oddał strzał z rzutu wolnego i wpakował piłkę do bramki.



Wielki powrót Marsylii! Payet zrobił show

Francuz popisał się efektowną akcją również w 80. minucie. Payet wpadł w pole karne, poradził sobie z defensorem i technicznym strzałem zdobył bramkę.



W końcówce meczu nie popisali się natomiast kibice Montpellier. Zaczęli oni rzucać przedmioty na boisko, przez co Valentin Rongier musiał być opatrywany przez lekarzy, z powodu rozcięcia wargi.



Zachowanie kibiców ekipy gospodarzy nie poprawiło się i po kolejnych rzuconych przedmiotach na plac gry, sędzia przerwał mecz, a piłkarze zeszli do szatni. Po kilkunastu minutach starcie zostało wznowione.



1. kolejka Francja - Ligue 1

2021-08-08 20:45 | Stadion: Stade de la Mosson | Arbiter: Jérémie Pignard Montpellier HSC Olympique Marsylia 2 3 DO PRZERWY 2-0 Luan Peres 30' (samob.) G. Laborde 34' C. Ünder 68' D. Payet 75',80'

2 3 Montpellier HSC Olympique Marsylia Bertaud Sambia Thuler Esteve Cozza Ferri Laborde Wahi Chotard Mollet Delort Mandanda Saliba Peres Balerdi Rossa Kamara Guendouzi Ünder De La Fuente Gerson Gueye Payet 2 SKŁADY Montpellier HSC Olympique Marsylia Dimitry Bertaud Steve Mandanda 88′ 88′ Salomon Junior Sambia William Alain André Gabriel Saliba Matheus Soares Thuler 30′ (samob.) 30′ (samob.) 44′ 44′ Luan Peres Petroni Maxime Esteve Leonardo Julián Balerdi Rossa 88′ 88′ Nicolas Louis Marcel Cozza Boubacar Bernard Kamara Jordan Ferri Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié 34′ 34′ 84′ 84′ Gaëtan Laborde 68′ 68′ 86′ 86′ Cengiz Ünder 63′ 63′ Sepe Elye Wahi 89′ 89′ Konrad De La Fuente 84′ 84′ Joris Chotard 63′ 63′ Gerson Santos da Silva Florent Mollet Pape Alassane Gueye Andy Delort 75′, 80′ 75′, 80′ Dimitri Payet REZERWOWI Matis Carvalho Simon Brady Ngapandouetnbu 88′ 88′ Mihailo Ristić Jordan Kévin Amavi 88′ 88′ Arnaud Souquet Nemanja Radonjić Mathías Sebastián Suárez Suárez Valentin Rongier Sacha Delaye Oussama Targhalline 84′ 84′ Léo Leroy 63′ 63′ Darío Ismael Benedetto 84′ 84′ Béni Makouana 89′ 89′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 63′ 63′ Stephy Alvaro Mavididi Bilal Nadir Petar Szkuletić 86′ 86′ Luis Henrique Tomaz de Lima

STATYSTYKI Montpellier HSC Olympique Marsylia 2 3 Posiadanie piłki 40,2% 59,8% Strzały 8 18 Strzały na bramkę 3 10 Rzuty rożne 6 11 Faule 10 5 Spalone 1 1