Dramat polskiego bramkarza. Pojechał na mecz, w tym czasie okradli mu dom. Stracił górę pieniędzy

Napad na dom Bułki musiał zostać zaplanowany zgodnie z terminarzem Nice, bo ciężko uznawać za przypadek to, że złodzieje pojawili się tam akurat w momencie meczu jego drużyny, która 3 czerwca na własnym stadionie podejmowała Olympique Lyon. Gospodarze wygrali 3:1, ale były to jedyne dobre informacje dla 23-latka tego wieczoru. Jak relacjonują francuscy dziennikarze, momentalnie po powrocie do domu po meczu miał się zorientować, że coś jest nie tak.

Dom Marcina Bułki został okradziony, kiedy Polak przebywał na meczu z Olympique Lyon / AFP FRANCK FIFE / AFP

Ligue 1. Dom Marcina Bułki okradziony. Polak stracił ponad milion złotych

Według opisu, czterech mężczyzn miało dokładnie przeczesać teren wokół domu Polaka, by wreszcie włamać się do niego około godziny 22:00. Włamywacze mieli ukraść paszport 23-latka, a wraz z nim dwa bardzo wartościowe zegarki, biżuterię i skórzane dodatki do ubrań. Bułka momentalnie zgłosił sprawę na policję, która niezwłocznie rozpoczęła śledztwo. Toczy się ono o niebagatelne kwoty, bo straty poniesione przez piłkarza mają sięgać około 300 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ponad 1,2 miliona złotych.

To kolejny tego typu przypadek w tym sezonie, jeśli chodzi o zawodników z czołowych lig europejskich. Na początku sezonu okradziono dom Pierre`a-Emericka Aubameyanga, w czasie kiedy Gabończyk był jeszcze zawodnikiem Barcelonie, a z kolei Raheem Sterling w czasie mundialu w Katarze został zmuszony do momentalnego powrotu do Anglii, by dołączyć do rodziny, która padła atakiem włamywaczy. To też nie pierwsza taka sytuacja w Nicei, bo w 2021 roku włamano się do domu Mario Leminy, a sytuacja zrobiła się bardzo poważna, bo złodzieje wzięli domowników na zakładników. Na szczęście ostatecznie nikt nie ucierpiał, a przestępcy zostali ujęci.

Bułka trafił do Nice najpierw w 2021 roku na zasadzie rocznego wypożyczenia, a rok później już na stałe przeniósł się z PSG na Lazurowe Wybrzeże. W zeszłym sezonie pomógł nawet nowej drużynie w wyeliminowaniu Paryżan z Pucharu Francji, świetnie radząc sobie w serii rzutów karnych. W tym sezonie jest jednak tylko zmiennikiem Kaspera Schmeichela. Łącznie zagrał w 6 meczach, notując 1 czyste konto.

Marcin Bułka / IMAGO/Norbert Scanella/Imago Sport and News/East News / East News