Mbappe i Hakimi gotowi do gry. Co z Messim?

Messi opuści też mecz Pucharu Francji. 6 stycznia PSG zmierzy się z Chateauroux. Jednak w tym spotkaniu paryżanie powinni poradzić sobie bez swoich gwiazd. Będzie to też okazja do odpoczynku dla Kyliana Mbappe i Achrafa Hakimiego, którzy mundial skończyli w tym samym terminie, co Messi, ale zdecydowali się szybko wrócić do klubu i są do dyspozycji trenera.