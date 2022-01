FC Barcelona przez kilka miesięcy starała się porozumieć z Ousmane Dembele w sprawie odnowienia umowy - nawet pomimo niepewnej formy zawodnika, który znany jest z częstego łapania kontuzji. 24-latek jednak postawił przed klubem gigantyczne wymagania finansowe, bowiem chciał zarabiać 40 mln euro rocznie, na co zespół z Katalonii nie mógł sobie pozwolić.

Ostatecznie w drugiej połowie stycznia ekipa z Camp Nou oficjalnie zakomunikowała, że Dembele ma do końca zimowego okienka transferowego znaleźć sobie nowego pracodawcę - w przeciwnym razie graczowi zapewne groziłoby zupełne odstawienie od drużyny aż do czerwca, kiedy wygasłby jego kontrakt. Wygląda na to, że zmiana barw uda się skrzydłowemu w ostatniej chwili.



Ousmane Dembele jest o krok od przejścia do PSG

Jak poinformował bowiem dziennikarz BBC Guillem Balague, Ousmane Dembele doszedł do porozumienia z PSG w sprawie indywidualnych warunków kontraktu - między obiema stronami jest już pełna zgoda co do współpracy. Teraz jednak decydujący głos należy do "Dumy Katalonii" - FCB jednak raczej nie będzie robić specjalnych problemów w tej kwestii, żądając jedynie 20 mln euro za piłkarza, co jest zdecydowaną obniżką względem kwoty, jaką "Barca" zapłaciła za Dembele w 2017 roku Borussii Dortmund (140 mln euro licząc z bonusami).



Zainteresowanie Francuzem do końca wykazywały też Manchester United oraz Chelsea, ale miały się one ostatecznie wycofać z zamiaru zakontraktowania zawodnika, bowiem jego - w domyśle pokaźna - pensja mogłaby przynieść im kłopoty dotyczące finansowego fair play. Paris Saint-Germain jest w tej chwili jedyną możliwą opcją dla Dembele, na którego, oprócz dobrych zarobków, czeka też możliwość powrotu o ojczyzny i grania z byłym kolegą z Barcelony, Leo Messim.



FC Barcelona i PSG na razie bez porozumienia. Negocjacje trwają

Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano FCB oraz PSG w niedzielę usilnie negocjowały na temat przenosin gracza, natomiast przełom nie nastąpił. Co ważne, rozpatrywana jest możliwość wymiany - po tym, jak 24-latek udałby się do stolicy Francji, w drugą stronę miałby powędrować Mauro Icardi.



Na ten moment nie wygląda na to, by rozmowy miały zakończyć się jednak fiaskiem - Barcelona naprawdę nie chce już oglądać Dembele w bordowo-granatowych barwach, a zdecydowanie lepiej dla niej będzie oddać Dembele teraz i zarobić na nim cokolwiek, niż wypuścić go z Katalonii latem jako wolnego agenta.