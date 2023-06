Decyzja została podjęta. Mistrzostwo nie wystarczyło, gigant go pożegnał

Ligue 1. Znane nazwiska w grze o posadę trenera PSG

Wygląda więc na to, że Galtier spędził w Paryżu zaledwie jeden sezon. Przed rokiem trafił tu z Nice , które odprowadził do piątego miejsca w Ligue 1.

Z PSG odchodzą też zawodnicy. Messiemu i Ramosowi kończą się bowiem kontrakty, które nie zostały przedłużone. Wciąż nie wiadomo, co dalej z Neymarem, ale wszystko wygląda na to, że on także jest gotowy opuścić ten klub. Czeka go więc dość duża przebudowa.