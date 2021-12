Jedynego gola w meczu strzelił Andy Delort w 63. minucie, który z bliska, po uderzeniu głową, trafił do siatki.



I choć drużyny dzieliły dwie klasy rozgrywkowe, to nie był to mecz do jednej bramki. Polak miał co robić, jak w dziewiątej minucie, kiedy po strzale Fortune sparował piłkę na słupek.



Z kolei w 74. minucie Bułka obronił strzał z bliska Le Méhauté. Natomiast potem Jarju i Ruffaut nie trafili w bramkę.

Marcin Bułka jest w Nice od sierpnia

Bułka w Nice jest od sierpnia tego roku, gdy trafił tam na wypożyczenie z Paris Saint-Germain.

Zobacz wyniki 1/32 Pucharu Francji

