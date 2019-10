Po zakończeniu kariery piłkarskiej David Beckham realizuje się na wielu polach. Jest właścicielem drużyny Inter Miami, a ostatnio postanowił zostać też agentem i chce podpisać umowę z Kylianem Mbappe.

Klub Beckhama ma dołączyć do MLS w 2020 roku. Już teraz jednak były piłkarz postanowił zostać piłkarskim agentem.



We wrześniu zarejestrował swoją firmę Footwork Managemet, która będzie się zajmować pośrednictwem przy transferach piłkarzy.

Beckham szuka zawodników, z którymi mógłby podpisać umowę menedżerską. Pierwszym, którego chciałby pozyskać jest Kylian Mbappe.

Francuz gra w Paris Saint-Germain i nie rozważa zmiany klubu. Jego kontrakt jest ważny do końca sezonu 2021/22. Beckham liczy jednak na to, że kontakty, które ma w klubie z Paryża, pozwolą mu podpisać umowę z piłkarzem. Na razie nie ma jednak tematu przenosin Mbappe do USA.

