Stało się to, o czym sportowe media mówiły od jakiegoś czasu - Goncalo Ramos został ogłoszony nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain . 22-latek został wypożyczony z lizbońskiej Benfiki , w której przebywa od dziesięciu sezonów. Dorastał w klubowej akademii, a od 2020 r. był włączony do pierwszego zespołu, dla którego strzelił 41 goli w 106 meczach.

Ma na koncie także siedem występów w reprezentacji Portugalii, w których trafiał do siatki czterokrotnie. Głośno było w jego kontekście w grudniu, bo ówczesny selekcjoner Fernando Santos wystawiał go w pierwszym składzie na mecze 1/8 finału oraz ćwierćfinału mistrzostw świata kosztem samego Cristiano Ronaldo , który musiał początkowo pozostawać na ławce rezerwowych.

Transfery: Goncalo Ramos z Benfiki do PSG

Ramos nie został sprowadzony do stolicy Francji na zasadzie transferu definitywnego, bo "Les Parisiens" mają problemy z wypełnieniem norm Finansowego Fair Play, więc dodatkowe wydatki chcą przenieść na przyszły rok. Właśnie latem 2024 r. mają opcję wykupu za 65 milionów euro plus dodatkowych 15. Choć nie podali w komunikacie, że jest ona obowiązkowa, to znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdzi, że właśnie tak jest.