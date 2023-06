Cwana gra Mbappe. Zarzuca mediom kłamstwo. O co w tym wszystkim chodzi?

Umowa Kyliana Mbappe z PSG obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Istnieje w niej jednak opcja przedłużenia do końca sezonu 2024/25, jednak jej wykorzystanie zależy już tylko od woli samego piłkarza. Ta ostatecznie się nie pojawiła i Francuz będzie chciał zakończyć swój pobyt w stolicy Francji w przyszłym roku .

W wyniku postawy Kyliana Mbappe Paris Saint-Germain uznało, że musi zareagować i wystawić piłkarza na listę transferową już teraz , aby zarobić na jego odejściu. Latem 2024 piłkarz będzie mógł odejść za darmo, co pozbawi francuski klub ok. 100 milionów euro - według mediów właśnie na tyle może opiewać transakcja z udziałem gwiazdora.

Mbappe zaprzecza, że chce odejść już teraz. Jakie może mieć intencje

Jeśli okazałoby się, że odzwierciedlenie w rzeczywistości znajduje pierwsza z opisanych opcji, oznaczałoby to, że Kylian Mbappe, dementując informację o chęci przenosin do Realu Madryt, unika odpowiedzialności za całą sprawę, wiedząc, że ostateczna decyzja o jego sprzedaży latem 2023 roku będzie należeć nie do niego, a do francuskiego klubu, który został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Tak czy inaczej wydaje się, że przygoda napastnika na Parc des Princes właśnie dobiegła końca.