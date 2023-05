Cudowna asysta Frankowskiego. Lens odnosi bardzo ważne zwycięstwo w lidze

Ten mecz rozpoczął się lepiej dla Olympique Marsylia , który potrafił znaleźć drogę do bramki RC Lens już w 8. minucie. Gola strzelił Alexis Sanchez , ale sędzia po analizie VAR podjął decyzję o nieuznaniu tego gola , ponieważ wcześniej miało miejsce przewinienie.

Piękna asysta Frankowskiego. RC Lens wygrywa w hicie Ligue 1

W następnej kolejce RC Lens zmierzy się u siebie ze Stade de Reims. Olympique Marsylia natomiast czeka domowe spotkanie z Angers. Rywalizacja o drugie miejsce w ligowej tabeli między tymi dwiema ekipami w ostatnich tygodniach sezonu zapowiada się naprawdę emocjonująco. Kto wie, być może jednej z nich uda się nawet dogonić PSG i zdobyć mistrzostwo Francji. W tym momencie bliżej do tego jest zespołowi Przemysława Frankowskiego, który traci tylko 3 punkty do stołecznego klubu. Ma jednak o jedno spotkanie mniej do rozegrania.