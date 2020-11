Cristiano Ronaldo w PSG? Leonardo nie wyklucza takiej opcji!

Przenosiny Cristiana Ronalda z Juventusu Turyn do PSG nie zostały wykluczone przez Leonarda, dyrektora sportowego francuskiego klubu, który stwierdził, że wszystko jest możliwe na tym nieprzewidywalnym rynku.

Co prawda kontrakt Portugalczyka ze "Starą Damą" obowiązuje do połowy 2022 roku, ale ostatnio pojawiły się doniesienia, że Juventus jest gotów sprzedać CR7 po tym sezonie, oczywiście za odpowiednią kwotę.

I tak naprawdę tylko kilka klubów na świecie stać byłoby na przeprowadzenie tej operacji, w tym gronie jest PSG, choć Ronaldo w lutym przyszłego roku skończy już 36 lat.



Zapytany o taką możliwość Leonardo odpowiedział: "Dzisiaj nie wiemy, co się wydarzy w piłce nożnej. Może jutro Ronaldo się obudzi i powie, że chce grać w innym miejscu. Kto może go kupić? To zamknięty krąg. PSG do niego należy. Zazwyczaj wszystko zależy od okazji. Jeśli chodzi o okno transferowe, to się do niego przygotowujemy. Mamy nasze priorytety, mamy listę, ale coś nieprzewidzialnego może się zdarzyć".

Tymczasem mistrzowie Francji pracują nad przedłużeniem umów z obecnymi gwiazdami - Neymarem i Mbappe. Obu kontakty kończą się w połowie 2022 roku. Trzecim graczem, z którym PSG rozmawia, jest Angel di Maria. Umowa Argentyńczyka wygasa po zakończeniu sezonu.

"Rozpoczęliśmy negocjacje z Neymarem, Mbappe i di Marią. Dotyczy to też Juana Bernata i Juliana Draxlera. I kilku młodych graczy również" - tłumaczył Leonardo.



"Trzeba pamiętać, że PSG poniósł w tym roku finansowe straty, jesteśmy w trudnym momencie i to nie jest łatwe, ale rozmawiamy szczerze z Neymarem i Mbappe" - dodał.

