Cristiano Ronaldo kontra Lionel Messi już w styczniu! Jak to możliwe?

Ronaldo został oficjalnie piłkarzem Al-Nassr 30 grudnia, ale na debiut musi jeszcze poczekać, ponieważ jest zawieszony na dwa mecze . To kara za niewłaściwe zachowanie względem jednego z kibiców jeszcze w czasie, gdy bronił barw Manchesteru United . Nieoficjalnie zadebiutować może właśnie w sparingu z PSG .

Klub ze stolicy Francji, którego właścicielem jest Qatar Sports Investment, od 2011 roku regularnie odwiedza Bliski Wschód. Najpierw, 17 stycznia, ma się udać do Dauhy, a później w planach jest też wizyta w Rijadzie .

Gwiazdy Al-Hilal i Al-Nassr kontra PSG

Może tam dojść do pojedynku CR7 z Messim. Byłaby to kolejna odsłona rywalizacji piłkarzy zaliczanych do najlepszych w historii futbolu. Zdobywcy, odpowiednio, pięciu i siedmiu "Złotych Piłek" dla najlepszych zawodników roku na świecie grali przeciwko sobie szczególnie często, gdy Portugalczyk bronił barw Realu Madryt, a Argentyńczyk - Barcelony, czyli w latach 2009-18.