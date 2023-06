Co za wieści w sprawie Kyliana Mbappe. Możliwy wielki transfer

Francuz oficjalnie poinformował klub, że nie chce skorzystać z wyżej opisanej opcji. To oznacza, że w lipcu 2024 roku inny klub mógłby pozyskać Kyliana Mbappe za darmo . Paris Saint-Germain chce za wszelką cenę uniknąć tej sytuacji i grozi napastnikowi, że sprzeda go w nadchodzących tygodniach, jeśli ten nie wyrazi chęci przedłużenia umowy .

Mbappe może odejść z PSG! Możliwy transfer do Realu Madryt?

Od wielu lat media spekulują, że Kylian Mbappe w przyszłości chciałby dołączyć do Realu Madryt. Aktualnie w drużynie "Królewskich" zwolniło się miejsce na pozycji środkowego napastnika - stało się to po odejściu Karima Benzemy do Al-Ittihad. Być może to właśnie Mbappe będzie tym, który zastąpi legendarnego snajpera na Santiago Bernabeu.