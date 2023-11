Co za słowa o Polaku. Były trener jest nim zachwycony. "Gigantyczny talent"

Seria meczów bez wpuszczonego gola przez Bułkę wydłużyła się już do ośmiu, a gdy dodać do tego inne spotkania na zero z tyłu, okaże się, że Polak dziesięciokrotnie zachowywał czyste konto. Dzięki świetnej formie naszego zawodnika Nice zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligue 1 z zaledwie czterema straconymi bramkami na koncie. W tabeli prowadzi PSG, które jednak straciło już jedenaście goli, co i tak pozostaje drugim wynikiem rozgrywek.