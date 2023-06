Co za gest Mbappe dla walczącego o życie kolegi. Wzruszające obrazki w Paryżu

PSG oficjalnie zapewniło sobie tytuł mistrzowski w zeszłą sobotę, pokonując na wyjeździe Strasbourg. Rico siedział w tym spotkaniu na ławce rezerwowych, a cały zespół otrzymał wolny dzień od Christophe`a Galtiera właśnie w ramach nagrody za "przyklepanie" tytułu. 29-latek wykorzystał go, by wrócić na chwilę w rodzinne strony, gdzie postanowił pojeździć konno. Niestety, skończyło się to dla niego tragicznie. Jego wierzchowiec zderzył się bowiem z innym koniem, w efekcie Rico upadł i doznał ciężkich obrażeń głowy.