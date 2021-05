Arkadiusz Milik bardzo dobrze poradził sobie w minionym sezonie i łącznie dla Marsylii zdobył 10 bramek oraz zanotował jedną asystę w 16 występach. Reprezentant Polski w wywiadach dawał znać, że może pozostać we Francji, jednak nie zmienia to faktu, że nadal znajduje się on na celowniku kilku europejskich klubów.



Włoski "Tuttosport" twierdzi, że Milik ciągle obserwowany jest przez Juventus, choć ostatnio lista potencjalnych transferów do ataku "Starej Damy" zwiększyła się. Oprócz polskiego atakującego, ekipa z Piemontu rozważa także ściągniecie do klubu Mauro Icardiego (z PSG), Duszana Vlahovicia (z Fiorentiny) bądź Moise Keana (będącego na wypożyczeniu w PSG).



Reklama

Arkadiusz Milik w znakomitej formie! Co wybierze Polak?

Z Anglii dochodzą również głosy o zainteresowaniu Milikiem ze strony Tottenhamu. Obecny napastnik popularnych "Kogutów" Harry Kane nie ukrywa się bowiem z zamiarem opuszczenia klubu.



Forma angielskiej drużyny pozostawia jednak w ostatnim czasie wiele do życzenia. Tottenham znalazł się dopiero na 7. miejscu w tabeli i prawdopodobnie czeka go kolejna zmiana trenera.



Milik otrzymał powołanie na zbliżające się Euro 2020, lecz podczas ostatniego meczu Ligue 1 nabawił się kontuzji. Lekarze reprezentacji Polski twierdzą, że uraz nie powinien przekreślić szans piłkarza na grę podczas mistrzostw.

PA