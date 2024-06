Chwila grozy, to był problem z sercem. Znany piłkarz skończy karierę?

Po pewnym czasie wszystko stało się już bardziej klarowne - jak szeroko opisują francuskie media, m.in. Loic Briley z RMC Sport, u Bentaleba doszło do zatrzymania akcji serca, a on sam wymagał natychmiastowej reanimacji. Sytuacja wyglądała więc na niezwykle groźną, ale życie sportowca na szczęście udało się uratować.

Nabil Bentaleb nie zagra więcej w piłkę? Ważą się losy kariery gracza Lille

Wedle najświeższych wiadomości zakończenie kariery przez pomocnika jest jednak więcej niż prawdopodobne - podczas hospitalizacji przeszedł on zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (to operacja, którą kibice piłki nożnej mogą kojarzyć z historii Duńczyka Christiana Eriksena). Decyzja, czy futbolista będzie mógł dalej wychodzić na boisko, przynajmniej we Francji, zapadnie m.in. po analizie ze strony tamtejszej federacji (FFF).