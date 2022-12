Po mistrzostwach świata, francuska Ligue1 powróciła do gry bardzo szybko, tuż po angielskiej Premier League. W środowy wieczór lider tabeli, Paris Saint-Germain podejmował RC Strasbourg , który znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli. Na boisku nie zabrakło bohaterów katarskiego mundialu, poza tą największą - kapitan argentyńskich mistrzów świata, Lionel Messi dostał wolne do 3 stycznia 2023 r. W wyjściowym składzie grali za to Brazylijczycy Neymar i Marquinhos, Francuz - wicemistrz świata Kylian Mbappe , Portugalczyk Vitinha . Po przerwie na murawę wszedł Marokańczyk Achfraf Hakimi . Kibice na Parc des Princes godnie przywitali swoich piłkarzy. "Na mundialu gwiazdami byli paryżanie", "Kylian, przyszłość należy do ciebie" - transparenty z taką treścią powiesili na stadionie.

Neymar z czerwoną kartką. Zrobił to celowo?

Paryżanie prowadzą z ośmioma punktami przewagi nad RC Lens , które w czwartek zagra na wyjeździe z Niceą . Z kolei 1 stycznia, w nowy rok dojdzie do meczu na szczycie - Lens podejmie PSG . W tym meczu nie zagra Neymar , który będzie pauzował za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu ze Strasbourgiem. Nie brak komentarzy, że zrobił to specjalnie, aby być w Sylwestra razem z bliskimi w rodzinnej Brazylii i tam świętować nadejście nowego roku.

To nie pierwszy raz, gdy Neymar ucieka się do takich zachować. Na stałe do piłkarskiego kalendarza weszły meczowe pauzy Brazylijczyka w okolicach urodzin jego siostry, Rafaelli Santos, które przypadają 11 marca. W 2023 r. trzy dni wcześniej PSG gra rewanżowy mecz z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobaczymy jak Neymarowi uda się pogodzić te dwa wydarzenia. Trudno nie odnieść wrażenia, że mimo ogromnego talentu Neymar nigdy nie będzie jak jego kolega klubowy z PSG, Lionel Messi, dla którego piłka nożna jest najważniejsza. Dlatego Messi wygrał mistrzostwa świata, a Neymarowi nie będzie to dane. Chyba, że zmieni podejście do zawodu.