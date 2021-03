Arkadiusz Milik strzelił gola w meczu 1/16 finału Pucharu Francji. Jego Olympique Marsylia przegrał jednak 1-2 z czwartoligowym Canet Rousillon FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1: Marsylia - Lyon 1-1 skrót mecz (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Francja - Puchar Francji

2021-03-07 21:00 | Stadion: Stade Gilbert Brutus | Arbiter: Willy Delajod Canet Roussillon FC Olympique Marsylia 2 1 DO PRZERWY 1-1 J. Posteraro 21' Y. Bai 71' A. Milik 38'

Zdecydowanym faworytem meczu był oczywiście Olympique. Ekipa z Marsylii od początku miała jednak spore problemy z rozegraniem akcji, z czego korzystali rywale.



Drużyna Canet Roussillon FC objęła prowadzenie w 21. minucie. Pięknym strzałem w "okienko" z rzutu wolnego popisał się Jeremy Posteraro.



W grze drużyny z Ligue 1 nie było widać przełomu. W tym meczu, w roli trenera OM debiutował Jorge Sampaoli. Miał jednak zbyt mało czasu, żeby zauważalnie wpłynąć na drużynę. W efekcie już w 28. minucie Marsylia mogła przegrywać 2-0. Dużo szczęścia miał jednak Yohann Pele, którego próbował zaskoczyć Yohan Bai. Piłkarz czwartoligowca szukał dośrodkowania, ale zrobił to w taki sposób, że piłka przelobowała bramkarza Marsylii i odbiła się od poprzeczki.



Gol Milika

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy drużyna Sampaoliego zabrała się jednak do roboty. W 38. minucie do wyrównania doprowadził Arkadiusz Milik. Po dośrodkowaniu Valere'a Germaina, Polak głową trafił do siatki.

Po przerwie gra zespołu z Marsylii ponownie się rozregulowała. W efekcie w 70. minucie podopieczni Sampaoliego stracili drugą bramkę, którą strzelił Bai.



Chwilę później bliski wyrównania był Milik. Polak efektownie uderzał z woleja, ale dobrze interweniował bramkarz. Więcej sytuacji Marsylia nie stworzyła i przegrała, kończąc przygodę z Pucharem Francji.



MP



2 1 Canet Roussillon FC Olympique Marsylia Pelé Ćaleta-Car González Kamara Lirola Nagatomo Gueye Ntcham Payet Germain Milik Graves Ba Diarra Martin Mbimba Bai Gasparotto Posteraro Lybohy Pioton Vercruysse SKŁADY Canet Roussillon FC Olympique Marsylia Damien Graves Yohann Pelé Daouda El Hadji Ba 85′ 85′ Duje Caleta-Car Diadié Diarra Álvaro González Soberón Quentin Martin Boubacar Kamara Mafuta Mbimba Mafuta 46′ 46′ Pol Mikel Lirola Kosok 71′ 71′ Yohan Bai Yuto Nagatomo 61′ 61′ Ludovic Gasparotto 40′ 40′ Pape Alassane Gueye 21′ 21′ Jérémy Posteraro 46′ 46′ Jules Olivier Ntcham Chris Lybohy 80′ 80′ Dimitri Payet 80′ 80′ Raphaël Pioton 68′ 68′ Valère Germain 80′ 80′ Jean Vercruysse 38′ 38′ Arkadiusz Milik REZERWOWI Maxime Ferry Simon Brady Ngapandouetnbu Sébastien Atlan Leonardo Julián Balerdi Rossa Jérémy Commes 85′ 85′ Lucas Perrin Boris Mahon de Monaghan Christopher Rocchia Lansana Sagna 46′ 46′ Hiroki Sakai 80′ 80′ Pascal Vie Mickaël Cuisance Sofiane Diouane 46′ 46′ Saîf-Eddine Khaoui 61′ 61′ Toufik Ouadoudi 80′ 80′ Darío Ismael Benedetto 80′ 80′ Aboubakar Koné 68′ 68′ Luis Henrique Tomaz de Lima

STATYSTYKI Canet Roussillon FC Olympique Marsylia 2 1 Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 9 6 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 3 6 Faule 13 13 Spalone 4 1