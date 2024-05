Bułka nie zatrzymał miliarderów. Koniec marzeń o grze w Lidze Mistrzów

Ekipa z Nicei liczyła na to, że w dwóch ostatnich kolejkach Ligue 1 zdoła wskoczyć na czwartą lokatę. Ta pozycja oznacza prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów . Już wiadomo, że celu nie uda się zrealizować.

W środowy wieczór zespół Marcina Bułki przegrał domową potyczkę z PSG 1-2. Na kolejkę przed końcem sezonu do czwartego Brestu traci cztery punkty. Ma jednak zagwarantowany udział w Lidze Konferencji .

PSG bez Mbappe, ale z kompletem punktów. Barcola pierwszoplanową postacią wieczoru

Bramka kontaktowa padła jeszcze przed przerwą, gdy do siatki trafił Mohamed-Ali Cho. To było jednak wszystko, na co tego dnia pozwolili gospodarzom miliarderzy z Parc des Princes.