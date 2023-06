Bramkarz PSG wciąż w szpitalu. Nie pamięta koszmarnego wypadku

Jego stan zdrowia nadal nie pozwala mu powrócić do aktywności sprzed wypadku. Bliscy 30-latka w hiszpańskich mediach opowiedzieli, jak obecnie wygląda rzeczywistość zawodnika.

Niełatwa rzeczywistość bramkarza PSG Sergio Rico po wypadku

Małżonka piłkarza, Alba Silva, przyznała, że przed Rico jeszcze dużo pracy nad powrotem do lepszej dyspozycji. Najważniejsze jednak, że zawodnik jest świadomy, co więcej - rozpoznaje członków rodziny. Nadal jednak ma problem z mówieniem i bliscy porozumiewają się z nim za pomocą gestów. Jak zapewniają dziennikarze "Asa", Rico powinien jednak w dłuższej perspektywie odzyskać zdolność do werbalnej komunikacji.