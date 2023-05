Bramkarz PSG w ciężkim stanie po wypadku. Doznał obrażeń głowy

Bardzo niepokojące informacje dotarły we wczesne niedzielne popołudnie z Hiszpanii - zdaniem m.in. "Relevo" Sergio Rico , rezerwowy golkiper Paris Saint-Germain , trafił do szpitala w stanie ciężkim po tym, jak doznał urazu głowy podczas jazdy konnej.

Sergio Rico w stanie ciężkim w szpitalu. Jego były klub reaguje na doniesienia

Według przekazywanych doniesień do zdarzenia doszło w momencie, gdy z wierzchowcem, na którym znajdował się Rico , zderzył się inny koń, który być może wpadł wcześniej w popłoch. Sportowiec był wówczas w drodze w kierunku miasta Huelva - przetransportowany został zaś do jednego z sewilskich szpitali.

"Dużo siły i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisała na Twitterze Sevilla FC, drużyna, której bramkarz jest wychowankiem i z którą formalnie był związany do 2020 roku. Nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do tych życzeń, bo sytuacja wygląda obecnie nader poważnie.