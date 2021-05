W niedzielnym spotkaniu AS Monaco musiała uznać wyższość Olympique Lyon, przegrywając 2-3. Niektórzy piłkarze nie potrafili trzymać nerwów na wodzy. Skutkiem bójki były trzy czerwone kartki.

Był to ważny mecz dla układu górnej części tabeli. Przed tym spotkaniem Monaco plasowało się na trzecim miejscu z czterema punktami przewagi nad czwartym Lyonem. Goście, aby chcieć jeszcze marzyć o ligowym podium koniecznie musieli wygrać.

Po pierwszej połowie to jednak gospodarze prowadzili 1-0. Monaco w ostatnich tygodniach notuje świetną passę zwycięstw, a ostatnią porażkę poniosło 3 marca.

W premierowym kwadransie drugiej połowy do wyrównania doprowadzili goście, ale to co najciekawsze wydarzyło się w samej końcówce oraz... po końcowym gwizdku.

Od 70. minuty Lyon grał w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Maxence'a Caquere'a. To jednak nie przeszkodziło wielokrotnym mistrzom Francji w zdobyciu bramki. W 77. do siatki trafił Marcelo, a więc były piłkarz m.in. Wisły Kraków.

Był to dopiero początek emocji, ponieważ w 86. minucie ekipa Monaco doprowadziła do remisu, ale ostatni cios trzy minuty później zadali rywale, którzy ostatecznie wygrali 3-2, zbliżyli się na punkt do trzeciego miejsca i jednocześnie zrewanżowali się piłkarzom z Księstwa za niedawną porażkę w ćwierćfinale Pucharu Francji.

Po końcowym gwizdku emocje jednak wciąż buzowały u piłkarzy obu drużyn, a gospodarze jakby nie mogli pogodzić się z porażką w ostatnich minutach. Doszło do olbrzymiej awantury z udziałem kilkunastu osób. Nie brakowało ciosów, po których uczestnicy bójki lądowali na murawie niczym pięściarze na deskach. Całość można było zaobserwować z bliska za pośrednictwem przekazu telewizyjnego.

W efekcie awantury sędzia pokazał aż cztery czerwone kartki - po dwie dla każdej z drużyn. Wśród gospodarzy byli to Willem Geubbels oraz Pietro Pellegri. Ten drugi wygrażał jednemu z zawodników Lyonu, obrażając go w języku włoskim. Czerwoną kartkę ujrzeli również Marcelo oraz MaMattia De Sciglio.

