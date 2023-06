Bez złudzeń, rewolucja u europejskich gigantów. Trener zatrzyma hit lata?

Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się do swego końca saga związana z przyszłością Christophe'a Galtiera , dotychczasowego szkoleniowca Paris Saint-Germain. 56-latek miał być w zasadzie na wylocie z "Les Parisiens" od wielu miesięcy, a już na pewno od momentu, w którym stało się jasne, że ekipa z Paryża po raz kolejny pożegnała swoje marzenia o triumfie w Lidze Mistrzów.

Przez dłuższy czas przy tym jedynym pytaniem pozostawało to, kto miałby zastąpić Galtiera u steru PSG - ta kwestia jednak również miała znaleźć swoje ostateczne rozwiązanie, a przynajmniej tak donosi "Le Parisien", który nawet precyzuje, kiedy dojdzie do kluczowej zmiany.

Luis Enrique ma zostać nowym trenerem PSG. "Oficjalka" wkrótce

Luis Enrique pomoże zatrzymać Mbappe w PSG?

Zawodnik miał dać ostatnio do zrozumienia klubowemu zarządowi, że w 2024 roku nie będzie prolongować swojego kontraktu. W Hiszpanii tymczasem krążą pogłoski, że jest on już praktycznie dogadany z Realem Madryt. Jeśli coś mogłoby go powstrzymać przed zmianą barw, to na pewno ponowne uwierzenie w projekt PSG, któremu przewodziłby trener tej klasy, co Hiszpan...