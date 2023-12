Bandycki faul gwiazdy Ligue 1. Kibice odwracali głowy. Szybka reakcja sędziego

We względnie dobrych nastrojach do niedzielnego meczu ligowego z Le Havre przystępowali piłkarze Paris-Saint Germain. W poprzedniej kolejce mistrz Francji rozgromił AS Monaco aż 5:1. W Lidze Mistrzów uśmiechnęło się do niego szczęście w doliczonym czasie meczu z Newcastle. Szymon Marciniak podyktował dla PSG rzut karny, który na gola zamienił Kylian Mbappe. Dzięki temu podopieczni Luisa Enrique uniknęli porażki. Ta utrudniłaby walkę o awans do fazy pucharowej.