Arkadiusz Milik zapracował na zaufanie trenera i ponownie znalazł się w pierwszym składzie Olympique Marsylia! Reprezentant Polski zagra w ataku z Dimitri Payetem. Początek meczu przeciwko AS Saint-Etienne o godzinie 13. Mecz będzie można oglądać w Eleven Sports 2, a relację tekstową śledzić w Interii.

Arkadiusz Milik bardzo dobrze sprawuje się w obecnym sezonie i ma już na swoim koniec pięć bramek oraz jedną asystę. Trener Olympique Marsylia Jorge Sampaoli ma zaufanie do polskiego napastnika i otrzymał on kolejną szansę w wyjściowym składzie.



Marsylia niespodziewanie zremisowała minione starcie z RC Strasbourg. Dzisiejsi rywale ekipy z południowej części Francji triumfowali natomiast w poprzedniej kolejce. Saint-Etienne pokonało Montpellier.





AS Saint-Etienne - Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik ponownie trafi do siatki?

Nadal nie jest wiadome, czy Arkadiusz Milik pozostanie w Marsylii. Reprezentant Polski ma być kuszony przez inne kluby, jednak francuskie media twierdzą, że rozważa on również pozostanie we Francji.



Dziś polski napastnik na pewno będzie chciał potwierdzić dobrą dyspozycję i trafić do siatki.



Wyjściowe składy obu ekip:

AS Saint Etienne: Green - Debuchy, Cisse, Moukoudi, Trauco - Camara, Neyou, Khazri, Bouanga - Nordin, Abi.



Olympique Marsylia: Mandanda - Caleta-Car, Gonzalez, Balerdi - Luis Herique, Gueye, Kamara, Thauvin, Lirola - Milik, Payet.



