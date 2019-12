Leonardo Jardim został zwolniony z AS Monaco, podał w sobotę klubu. Piłkarzem tego zespołu jest reprezentant Polski Kamil Glik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Glik po wygranej 2-1 z Izraelem. Wideo INTERIA.TV

Następcą Portugalczyka został Roberto Moreno, który tymczasowo prowadził reprezentację Hiszpanii, kiedy w żałobie po śmierci córki był selekcjoner Luis Enrique.

Reklama

"Jesteśmy szczęśliwy, mogąc ogłosić zatrudnienie Roberta Moreno. Wierzymy w niego i w to, że jego umiejętności dadzą nam sukces" - powiedział Oleg Pietrow, wiceprezes klubu, cytowany na stronie internetowej.

"42-letni hiszpański szkoleniowiec podpisał kontrakt na dwa i pół sezonu, do czerwca 2022 roku. Pracę rozpocznie na początku przyszłego tygodnia" - napisano w komunikacie.

Jardim już po raz drugi pracował w Monaco. Wrócił do tego klubu w styczniu tego roku, zaledwie trzy miesiące po tym, jak został zwolniony i zastąpiony Thierrym Henrym.



W pierwszej przygodzie z Monaco Portugalczyk został mistrzem Francji w sezonie 2016/17, przerywając dominację Paris Saint-Germain, a w tych rozgrywkach zespół doszedł także to półfinału Ligi Mistrzów.

Od tego czasu sprzedano jednak Kyliana Mbappe do PSG, Tiemoue Bakayoko do Chelsea, Bernarda Silvę i Benjamina Mendy'ego do Manchester City, Fabinho do Liverpoolu, Thomasa Lemara do Atletico Madrid, Djibrila Sidibe do Everton i Falcao do Galatasarayu Stambuł.

Glik w Monaco występuje od lipca 2016 roku.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ligue 1