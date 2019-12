Leonardo Jardim miał zostać zwolniony z AS Monaco, podało źródło zbliżone do klubu, na które powołuje się agencja AFP. Piłkarzem tego zespołu jest reprezentant Polski Kamil Glik.

Jeśli chodzi o następcę Portugalczyka, to pojawiają się dwie wersje. Jak napisał dziennik "L"Equipe" ma nim zostać Marcelino, były szkoleniowiec Valencia CF.

Innym kandydatem jest Roberto Moreno, który tymczasowo prowadził reprezentację Hiszpanii, kiedy w żałobie po śmierci córki był selekcjoner Luis Enrique.

Jardim już po raz drugi pracuje w Monaco. Wrócił do tego klubu w styczniu tego roku, zaledwie trzy miesiące po tym, jak został zwolniony i zastąpiony Thierrym Henrym.

W pierwszej przygodzie z Monaco Portugalczyk został mistrzem Francji w sezonie 2016/17, przerywając dominację Paris Saint-Germain, a w tych rozgrywkach zespół doszedł także to półfinału Ligi Mistrzów.

Od tego czasu sprzedano jednak Kyliana Mbappe do PSG, Tiemoue Bakayoko do Chelsea, Bernarda Silvę i Benjamina Mendy'ego do Manchester City, Fabinho do Liverpoolu, Thomasa Lemara do Atletico Madrid, Djibrila Sidibe do Everton i Falcao do Galatasarayu Stambuł.

Glik w Monaco występuje od lipca 2016 roku.

