Kamil Glik jest znany z udziału w wielu akcjach charytatywnych. Ostatnio wraz z piłkarzami AS Monaco zaangażowali się w pomoc Patrykowi Radwańskiemu, którego rodzice zbierają pieniądze na najdroższy lek na świecie.

Kamil Glik wspiera wiele organizacji charytatywnych i potrafi również angażować w pomoc społeczności klubów, których jest zawodnikiem. Jeszcze jako kapitan Torino, bardzo aktywnie pomagał w pomocy szpitalowi pediatrycznemu Regina Margherita, który ma siedzibę w stolicy Piemontu. Kibice mogli nabywać specjalne koszulki, z których dochód przeznaczony był na szpital.



Dziś profil zbiórki na poważnie chorego Patryka Radwańskiego, poinformował o sporej wpłacie ze strony Glika i piłkarzy Monaco. Post podał dalej sam reprezentant Polski, przyczyniając się do jej promocji. Polak i zawodnicy francuskiego klubu wpłacili ponad 77 tysięcy złotych.



Patryk Radwański cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną - rdzeniowy zanik mięśni, a hospitalizacja chłopczyka jest możliwa jedynie w amerykańskim szpitalu w Chicago. Jak napisali rodzice Patryka, lek nie może zostać sprowadzony do Europy, co tylko pogarsza sytuację i potęguje koszty. Do tej pory akcję wsparło ponad 137 tysięcy osób i udało im się zebrać niemal 6 880 000 złotych.



Szansą dla Patryka jest bardzo kosztowna terapia genetyczna, dzięki której Patryk ma szansę samodzielnie poruszać się i jeść. Całość kwoty potrzebnej do zakończenia zbiórki to niemal 9 000 000 złotych. Link do zbiórki znajduje się poniżej.



