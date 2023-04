As domaga się zmiany trenera w PSG. Wskazał nawet jego następcę

Ekipa PSG ma bez wątpienia jeden z najmocniejszych (przynajmniej na papierze) składów w Europie. Pełną gwiazd drużynę trudno jest jednak tu scalić - francuscy dziennikarze co rusz informują o kolejnych konfliktach między piłkarzami, sztabem szkoleniowym i zarządem.

Pewne kwestie szczególnie uwidaczniają się w przypadku trzech asów z ataku - Leo Messiego, Kyliana Mbappe i Neymara . Pierwszy z nich był ostatnio wygwizdywany przez kibiców i jest o krok od opuszczenia zespołu, Francuz publicznie skarcił klub za wykorzystanie jego wizerunku w jednej z kampanii reklamowych , a Neymar ... No cóż, jemu zależy teraz głównie na zwolnieniu menedżera.

Według Daniela Riolo z RMC Sport Brazylijczyk ma być gorącym zwolennikiem rozstania "Les Parisiens" z Christophe'em Galtierem, do którego tak czy inaczej dojdzie raczej po zakończeniu bieżącego sezonu . Mało tego - gracz ma również sugerować zatrudnienie konkretnego szkoleniowca.

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Xavi tłumaczy niemoc strzelecką Lewandowskiego po przegranej 4-0 z Realem Madryt. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Luis Enrique trenerem PSG? Tego ma chcieć Neymar

Miałby nim być... Luis Enrique, który do niedawna prowadził reprezentację Hiszpanii, a obecnie jest wolnym agentem - budzącym jednak spore zainteresowanie chociażby ze strony Chelsea. Obaj panowie mieli już okazję do współpracy - było to oczywiście za czasów ich obecności w FC Barcelona.