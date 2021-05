Dobre występy Arkadiusza Milika we Francji od razu sprawiły, że wielkie kluby ponownie zwróciły uwagę na polskiego napastnika. Gracz Olympique Marsylia również zdawał się sugerować, że chciałby już latem odejść do mocniejszej ligi. Jednak w rozmowie z francuskim Canal Plus powiedział, że po prostu źle zinterpretowano jego słowa.

- Transfer już w letnim okienku transferowym? To medialne wymysły. Jestem bardzo szczęśliwy w Marsylii i nigdy nie powiedziałem, że chcę zmienić klub. Kiedy byłem w trudnym momencie swojej kariery, Olympique dał mi szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny - powiedział Arkadiusz Milik w rozmowie z Canal Plus.

